У Кремлі розказали про ультиматуми, які Путін виклав Шольцу

У Кремлі оприлюднили заяву за підсумками розмови Олафа Шольца і Владіміра Путіна, в ході якої кремлівський правитель виклав свої ультиматуми і звичні для російської пропаганди тези.

Про це йдеться у повідомленні Кремля, пише "Європейська правда".

Зокрема, Путін розповів німецькому канцлеру, що розв'язав повномасштабну війну проти України через "багаторічну агресивну політику НАТО, спрямовану на створення на українській території антиросійського плацдарму".

Він також стверджував, що нібито ніколи не відмовлявся від переговорів щодо мирного врегулювання, але на умовах РФ з "урахуванням нових територіальних реалій".

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"Пропозиції Росії добре відомі та викладені, зокрема, у червневому виступі у російському МЗС. Можливі домовленості повинні враховувати інтереси Російської Федерації у сфері безпеки, виходити з нових територіальних реалій, а головне усунути причини конфлікту", – заявили у Кремлі.

Путін також побідкався щодо "деградації" відносин між РФ та Німеччиною через "недружній курс" влади у Берліні.

"Домовлено, що за підсумками розмови помічники лідерів будуть на зв'язку", – резюмували у Кремлі.

Раніше у Берліні повідомили, що Шольц у п’ятницю зателефонував Путіну, засудив російську загарбницьку війну проти України і наполягав, що Путін повинен бути готовим до переговорів та має вивести свої війська.

Також німецький канцлер має намір зателефонувати Володимиру Зеленському та розповісти про результати розмови.