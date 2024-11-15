В Кремле рассказали об ультиматумах, которые Путин изложил Шольцу

В Кремле обнародовали заявление по итогам разговора Олафа Шольца и Владимира Путина, в ходе которого кремлевский правитель изложил свои ультиматумы и привычные для российской пропаганды тезисы.

Об этом говорится в сообщении Кремля, пишет "Европейская правда".

В частности, Путин рассказал немецкому канцлеру, что развязал полномасштабную войну против Украины из-за "многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма".

Он также утверждал, что якобы никогда не отказывался от переговоров по мирному урегулированию, но на условиях РФ с "учетом новых территориальных реалий".

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"Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе. Возможные договорённости должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта", – заявили в Кремле.

Путин также посетовал на "деградацию" отношений между РФ и Германией из-за "недружественного курса" власти в Берлине.

"Договорились, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи", – резюмировали в Кремле.

Ранее в Берлине сообщили, что Шольц в пятницу позвонил Путину, осудил российскую захватническую войну против Украины и настаивал, что Путин должен быть готов к переговорам и должен вывести свои войска.

Также немецкий канцлер намерен позвонить Владимиру Зеленскому и рассказать о результатах разговора.