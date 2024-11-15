WSJ: Иран заверил США, что не будет пытаться убить Трампа

Иран в октябре якобы предоставил администрации Джо Байдена письменные заверения, что не будет пытаться убить избранного президента США Дональда Трампа, известного жесткими взглядами на Тегеран.

Об этом стало известно газете The Wall Street Journal от американских чиновников, пишет "Европейская правда".

Сообщение Ирана, переданное США 14 октября, стало ответом на письменное американское предупреждение, направленное Тегерану месяцем ранее в связи с полученной информацией о подготовке покушения на Трампа.

Собеседники WSJ утверждают, что сентябрьское послание к Ирану повторяло неоднократные предыдущие предостережения против причинения вреда тогда еще экс-президенту США, но было направлено в свете новой информации.

Реклама:

В своем ответе, который не был направлен от чьего-то конкретного имени, Иран обвинял Трампа в преступлении из-за приказа убить высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

В то же время там содержались заверения, что Тегеран не будет пытаться убить избранного президента США, говорится в публикации WSJ.

В администрации Байдена считают, что обмен сообщениями между Вашингтоном и Тегераном имел целью снизить напряженность в двусторонних отношениях на фоне возвращения Трампа к власти.

Напомним, еще в сентябре сотрудники американской разведки предупредили Дональда Трампа о реальных угрозах его жизни, которые поступают из Ирана. На прошлой неделе стало известно, что по факту этих угроз продолжается расследование, в рамках которого были объявлены обвинения трем людям.

Экс-президент США известен жесткой политикой в отношении Ирана: он вернул санкции против иранского режима и распорядился в 2020 году ликвидировать высокопоставленного генерала КСИР Касема Сулеймани.