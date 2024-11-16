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Фон дер Ляєн про припинення поставок "Газпрому" Австрії: Ми готові до цього

Новини — Субота, 16 листопада 2024, 17:31 — Уляна Кричковська

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала припинення постачання газу до Австрії "Газпромом" Росії.

Про це фон дер Ляєн написала у Х (Twitter), передає "Європейська правда".

Президентка Європейської комісії заявила, що попри шантаж Росії, Європа готова до зими і має запаси газу.

"Путін знову використовує енергію як зброю. Він намагається шантажувати Австрію та Європу припиненням постачання газу. Ми готові до цього і готові до зими. Газові сховища по всьому ЄС заповнені", – запевнила заявила очільниця Європейської комісії.

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Напередодні австрійська компанія OMV отримала попередження від "Газпрому" про припинення постачання газу з ранку суботи.

Про припинення поставок російського газу до Австрії стало відомо після того, як OMV оголосила про припинення платежів "Газпрому" для відшкодування арбітражної винагороди в розмірі 230 мільйонів євро.

Канцлер Австрії Карл Негаммер запевнив, що після припинення поставок газу до країни російським "Газпромом" вона не залишиться без блакитного палива на час опалювального сезону.

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Австрія Урсула фон дер Ляєн Росія
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