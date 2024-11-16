Фон дер Ляйен о прекращении поставок "Газпрома" Австрии: Мы готовы к этому
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала прекращение поставок газа в Австрию "Газпромом" России.
Об этом фон дер Ляйен написала в Х (Twitter), передает "Европейская правда".
Президент Европейской комиссии заявила, что несмотря на шантаж России, Европа готова к зиме и имеет запасы газа.
"Путин снова использует энергию как оружие. Он пытается шантажировать Австрию и Европу прекращением поставок газа. Мы готовы к этому и готовы к зиме. Газовые хранилища по всему ЕС заполнены", – заверила заявила глава Европейской комиссии.
Накануне австрийская компания OMV получила предупреждение от "Газпрома" о прекращении поставок газа с утра субботы.
О прекращении поставок российского газа в Австрию стало известно после того, как OMV объявила о прекращении платежей "Газпрома" для возмещения арбитражного вознаграждения в размере 230 миллионов евро.
Канцлер Австрии Карл Негаммер заверил, что после прекращения поставок газа в страну российским "Газпромом" она не останется без голубого топлива на время отопительного сезона.