МЗС Молдови засудило заяви посла РФ у дусі роспропаганди

Міністерство закордонних справ Молдови 17 листопада засудило кілька заяв посла Росії в Молдові Олега Озерова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

В інтерв'ю "Радио России" дипломат заявив, що розвиток Молдови нібито "залежить від Росії", а НАТО намагається "затягнути країну у військовий блок". МЗС Молдови назвало ці заяви неправдивими і необґрунтованими.

"Заява про те, що економіка Молдови залежить від торговельних зв'язків із Росією, грубо спотворює реальність. Факти очевидні: понад 65% товарів Молдова експортує до країн ЄС, і лише 3,7% – до Росії. Ба більше, навіть Придністров'я експортує понад 80% своєї продукції в ЄС.

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Країни Європейського Союзу є нашими надійними партнерами, які надають відкритий доступ до ринків. На відміну від Росії, яка протягом багатьох років запроваджувала політично вмотивовані й абсурдні ембарго, що зачепили молдовських виробників", – ідеться в заяві міністерства.

Відомство також прокоментувало заяву посла Росії про нейтралітет Молдови.

"Росія – єдина країна, яка протягом довгого часу порушує наш нейтралітет. Війська Росії перебувають на території Молдови проти волі нашої країни. Приєднання до Європейського союзу, яке підтримали громадяни на референдумі 20 жовтня, не суперечить статусу нейтралітету", – заявили в міністерстві, навівши як приклад Австрію, Ірландію та Мальту.

"Якщо посол Росії хоче сприяти відновленню двосторонніх відносин, насамперед потрібно розробити план виведення російських військ із Лівобережжя Дністра", – додало відомство.

Міністерство закордонних справ вимагає від посла Росії припинити поширювати неправдиві та маніпулятивні заяви.

"Молдова не терпітиме спроб дезінформації. Рекомендуємо послу суворо дотримуватися дипломатичних норм і зосередитися на реальних рішеннях в інтересах громадян обох країн, а не на пропаганді", – закликало міністерство.

Раніше Міністерство закордонних справ Молдови вручило послу Росії у Кишиневі Олегу Озерову ноту протесту через російське втручання у вибори та два російські безпілотники, уламки яких днями були знайдені у районах країни.

Дивіться детальне пояснення "ЄП" про вибори у країні, а саме: про те, як Санду виграла вибори у Молдові, а Путін програв.