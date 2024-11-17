МИД Молдовы осудил заявления посла РФ в духе роспропаганды

Министерство иностранных дел Молдовы 17 ноября осудило несколько заявлений посла России в Молдове Олега Озерова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

В интервью "Радио России" дипломат заявил, что развитие Молдовы якобы "зависит от России", а НАТО пытается "затянуть страну в военный блок". МИД Молдовы назвал эти заявления ложными и необоснованными.

"Заявление о том, что экономика Молдовы зависит от торговых связей с Россией, грубо искажает реальность. Факты очевидны: более 65% товаров Молдова экспортирует в страны ЕС, и только 3,7% – в Россию. Более того, даже Приднестровье экспортирует более 80% своей продукции в ЕС.

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Страны Европейского Союза являются нашими надежными партнерами, которые предоставляют открытый доступ к рынкам. В отличие от России, которая в течение многих лет вводила политически мотивированные и абсурдные эмбарго, затронувшие молдавских производителей", – говорится в заявлении министерства.

Ведомство также прокомментировало заявление посла России о нейтралитете Молдовы.

"Россия – единственная страна, которая в течение долгого времени нарушает наш нейтралитет. Войска России находятся на территории Молдовы против воли нашей страны. Присоединение к Европейскому союзу, которое поддержали граждане на референдуме 20 октября, не противоречит статусу нейтралитета", – заявили в министерстве, приведя в пример Австрию, Ирландию и Мальту.

"Если посол России хочет способствовать восстановлению двусторонних отношений, прежде всего нужно разработать план вывода российских войск с Левобережья Днестра", – добавило ведомство.

Министерство иностранных дел требует от посла России прекратить распространять ложные и манипулятивные заявления.

"Молдова не будет терпеть попыток дезинформации. Рекомендуем послу строго придерживаться дипломатических норм и сосредоточиться на реальных решениях в интересах граждан обеих стран, а не на пропаганде", – призвало министерство.

Ранее Министерство иностранных дел Молдовы вручило послу России в Кишиневе Олегу Озерову ноту протеста из-за российского вмешательства в выборы и двух российских беспилотников, обломки которых на днях были найдены в районах страны.

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