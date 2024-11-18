Фіцо критикує Байдена за дозвіл бити ATACMS по Росії: Безпрецедентна ескалація

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував рішення США дозволити Україні завдавати удари по російській території далекобійними ракетами ATACMS, що, мовляв, шкодить "мирним переговорам" і веде до ескалації.

Про це Фіцо заявив у зверненні на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами Фіцо, президент США Джо Байден санкціонував використання ATACMS по цілях на території Росії "з чіткою метою – повністю зірвати або затягнути мирні переговори".

Він додав, що доручив міністру закордонних справ Словаччини Юраю Бланару і міністру оборони Роберту Каліняку не підтримувати рішення США на жодному міжнародному форумі та в будь-який спосіб.

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"Це безпрецедентна ескалація напруженості", – вважає Фіцо.

Словацький прем’єр також був здивований тим, як швидко деякі європейські країни підтримали рішення США, і заявив, що для Словаччини як сусіда України вкрай важливо, аби там був мир.

"Ті, хто хоче бачити продовження війни в Україні, шкодять національно-державним інтересам", – констатував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю – ракети ATACMS – по території РФ.

За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.

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