Фіцо критикує Байдена за дозвіл бити ATACMS по Росії: Безпрецедентна ескалація
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував рішення США дозволити Україні завдавати удари по російській території далекобійними ракетами ATACMS, що, мовляв, шкодить "мирним переговорам" і веде до ескалації.
Про це Фіцо заявив у зверненні на Facebook, повідомляє "Європейська правда".
За словами Фіцо, президент США Джо Байден санкціонував використання ATACMS по цілях на території Росії "з чіткою метою – повністю зірвати або затягнути мирні переговори".
Він додав, що доручив міністру закордонних справ Словаччини Юраю Бланару і міністру оборони Роберту Каліняку не підтримувати рішення США на жодному міжнародному форумі та в будь-який спосіб.
"Це безпрецедентна ескалація напруженості", – вважає Фіцо.
Словацький прем’єр також був здивований тим, як швидко деякі європейські країни підтримали рішення США, і заявив, що для Словаччини як сусіда України вкрай важливо, аби там був мир.
"Ті, хто хоче бачити продовження війни в Україні, шкодять національно-державним інтересам", – констатував він.
Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні застосувати далекобійну американську зброю – ракети ATACMS – по території РФ.
За даними порталу Axios, наразі йдеться про територію Курської області, й рішення задумане як реакція на залучення у війну військ Північної Кореї.
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