Фицо критикует Байдена за разрешение бить ATACMS по России: Беспрецедентная эскалация

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал решение США разрешить Украине наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS, что, мол, вредит "мирным переговорам" и ведет к эскалации.

Об этом Фицо заявил в обращении на Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам Фицо, президент США Джо Байден санкционировал использование ATACMS по целям на территории России "с четкой целью – полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".

Он добавил, что поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару и министру обороны Роберту Калиняку не поддерживать решение США ни на одном международном форуме и любым способом.

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"Это беспрецедентная эскалация напряженности", – считает Фицо.

Словацкий премьер также был удивлен тем, как быстро некоторые европейские страны поддержали решение США, и заявил, что для Словакии как соседа Украины крайне важно, чтобы там был мир.

"Те, кто хочет видеть продолжение войны в Украине, вредят национально-государственным интересам", – констатировал он.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие – ракеты ATACMS – по территории РФ.

По данным портала Axios, пока речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.

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