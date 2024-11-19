Іспанія планує легалізувати статус близько 300 тисяч мігрантів щорічно

Міністерка з питань міграції Іспанії Ельма Саїс заявила, що нові міграційні правила країни дозволять легалізувати статус близько 300 тисяч нелегальних мігрантів на рік протягом наступних трьох років, оскільки країна прагне розширити свою робочу силу.

Її слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, Іспанія розробила план, який дозволить легалізувати статус близько 300 тисяч нелегальних мігрантів щорічно. Це частина ініціативи уряду, спрямованої на вирішення проблеми з великою кількістю людей, які проживають у країні без відповідних документів.

"Іспанія має зробити вибір між відкритою, процвітаючою країною і закритою та бідною, і ми обрали перше", – заявила Саїс.

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За її словами, країна потребує від 250 тисяч до 300 тисяч іноземних робітників на рік, "щоб підтримувати (свою) соціальну державу".

Цей крок є частиною ширшої реформи імміграційної політики Іспанії, яка також включатиме заходи щодо підвищення кваліфікації мігрантів і забезпечення їм доступу до соціальних послуг.

Нагадаємо, на початку жовтня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про заходи, які полегшать оселення кваліфікованих мігрантів в країні, а також заявив про економічні переваги міграції навіть тоді, коли інші європейські уряди посилюють свої кордони проти новоприбулих.