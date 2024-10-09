Іспанія спростить прийом трудових мігрантів заради економіки

У середу, 9 жовтня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про заходи, які полегшать оселення кваліфікованих мігрантів в крані, а також заявив про економічні переваги міграції навіть тоді, коли інші європейські уряди посилюють свої кордони проти новоприбулих.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Санчес вважає, що міграція необхідна Іспанії для "процвітання" економіки, стійкості держави та загального добробуту.

За його словами, країна працюватиме над тим, щоб полегшити приїзд мігрантів за допомогою низки ініціатив, включно із: визнанням академічної кваліфікації для тимчасових працівників, спрощенням контрактів в рамках нової програми трудової міграції та зменшенням бюрократичної тяганини при подачі заявок на отримання посвідки на проживання в країні.

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Агентство зазначило, що економіка Іспанії зростає швидко, частково завдяки хвилі кваліфікованих мігрантів з Латинської Америки, які заповнили дефіцит робочої сили в таких секторах, як технології та готельно-ресторанний бізнес.

Водночас, на думку Санчеса, низькокваліфіковані мігранти також допомагають економіці, працюючи на "невидимих роботах".

Без них, за його словами, такі сектори, як будівництво, сільське господарство та готельний бізнес – занепали б.

Як відомо, в інших країнах ЄС настрої щодо міграції стають дедалі більш ворожими, зростає підтримка консервативних і ультраправих партій, які виступають за посилення контролю над міграцією.

Зокрема минулого тижня уряди Франції та Італії домовилися про створення на початку 2025 року підрозділу з обміну розвідданими про мережі незаконного ввезення мігрантів.

ЗМІ раніше повідомили, що Німеччина і Франція закликають Брюссель укласти з урядом Великої Британії "важливу" угоду про притулок і міграцію, яка б "відповідала" вимогам Європейського Союзу.

Нагадаємо, британський прем’єр-міністр Кір Стармер під час переговорів із главою італійського уряду Джорджією Мелоні у Римі 16 вересня погодився з необхідністю пошуку нових рішень проблеми стримування мігрантів.