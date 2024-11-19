У Хорватії визначились із датою президентських виборів

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович оголосив про проведення парламентських виборів у країні 29 грудня.

Його слова цитує портал Index, повідомляє "Європейська правда".

Заяву про вибори президента Хорватії Пленкович зробив після засідання президії своєї партії – Хорватського демократичного союзу (HDZ).

"Президентські вибори відбудуться 29 грудня, в неділю", – сказав він, додавши, що офіційне голосування уряду з цього питання відбудеться в четвер, 21 листопада.

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У такому разі другий тур виборів президента Хорватії, якщо він буде, припаде на 12 січня.

Чинний президент Хорватії від опозиційної соціал-демократичної партії Зоран Міланович раніше оголошував про наміри балотуватись на другий п’ятирічний термін.

Міланович відомий численними проросійськими заявами. Приміром, минулого року він закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму, заявивши, що Крим ніколи більше не буде українською територією.

Також Міланович заявляв, що Хорватії не слід надавати військову допомогу Україні, а відправка західних танків Києву тільки затягне війну.

Хоча Хорватія – парламентська республіка, й саме прем’єр володіє повнотою виконавчої влади, президент має низку повноважень, які дозволяють йому зберігати вплив на політику країни.

Приміром, через відсутність більшості у дві третини в парламенті Хорватії Міланович може блокувати участь хорватських військових у структурі НАТО з підтримки України NSATU.