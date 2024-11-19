В Хорватии определились с датой президентских выборов

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил о проведении парламентских выборов в стране 29 декабря.

Его слова цитирует портал Index, сообщает "Европейская правда".

Заявление о выборах президента Хорватии Пленкович сделал после заседания президиума своей партии – Хорватского демократического союза (HDZ).

"Президентские выборы состоятся 29 декабря, в воскресенье", – сказал он, добавив, что официальное голосование правительства по этому вопросу состоится в четверг, 21 ноября.

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В таком случае второй тур выборов президента Хорватии, если он будет, придется на 12 января.

Действующий президент Хорватии от оппозиционной социал-демократической партии Зоран Миланович ранее объявлял о намерениях баллотироваться на второй пятилетний срок.

Миланович известен многочисленными пророссийскими заявлениями. К примеру, в прошлом году он призвал не сравнивать ситуацию Косово с аннексией Крыма, заявив, что Крым никогда больше не будет украинской территорией.

Также Миланович заявлял, что Хорватии не следует оказывать военную помощь Украине, а отправка западных танков Киеву только затянет войну.

Хотя Хорватия – парламентская республика, и именно премьер обладает полнотой исполнительной власти, президент имеет ряд полномочий, которые позволяют ему сохранять влияние на политику страны.

К примеру, из-за отсутствия большинства в две трети в парламенте Хорватии Миланович может блокировать участие хорватских военных в структуре НАТО по поддержке Украины NSATU.