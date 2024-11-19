Суд над Трампом у Нью-Йорку: Вирок пропонують відкласти до кінця його президентства

Прокурори Нью-Йорка запропонували відкласти оголошення вироку у справі проти обраного президента США Дональда Трампа, де йому інкримінують порушення правил фінансування кампанії 2016 року задля виплати порнозірці Стормі Деніелс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Обвинувачення виступило проти клопотання адвокатів Трампа закрити кримінальну справу проти нього, посилаючись на те, що він стане президентом США й користуватиметься імунітетом.

Вони запропонували головуючому судді у справі Хуану Мерчану встановити новий крайній термін для клопотань обох сторін – 9 грудня – та розглянути його варіанти, за яких справа не повинна бути закрити.

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Один із них – "відтермінування всіх кримінальних проваджень, що залишилися, до закінчення майбутнього президентського терміну відповідача".

Нагадаємо, йдеться про так звану справу про "порногроші", у якій у травні Трампа визнали винним за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше.

Як писала "ЄвроПравда", справа про "порногроші" була єдиною, в якій вирок Трампу могли оголосити до президентських виборів у США: за рештою досі не почались навіть слухання по суті.

Дата винесення вироку обраному президенту наразі не змінилась – 26 листопада. Але якщо Мерчан схвалить клопотання прокурорів, вона буде вчергове відкладена.