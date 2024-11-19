Суд над Трампом в Нью-Йорке: Приговор предлагают отложить до конца его президентства

Прокуроры Нью-Йорка предложили отложить оглашение приговора по делу против избранного президента США Дональда Трампа, где ему инкриминируют нарушение правил финансирования кампании 2016 года для выплаты порнозвезде Сторми Дэниелс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Обвинение выступило против ходатайства адвокатов Трампа закрыть уголовное дело против него, ссылаясь на то, что он станет президентом США и будет пользоваться иммунитетом.

Они предложили председательствующему судье по делу Хуану Мерчану установить новый крайний срок для ходатайств обеих сторон – 9 декабря – и рассмотреть его варианты, при которых дело не должно быть закрыто.

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Один из них – "отсрочка всех оставшихся уголовных производств до окончания будущего президентского срока ответчика".

Напомним, речь идет о так называемом деле о "порноденьгах", в котором в мае Трампа признали виновным по обвинениям в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее.

Как писала "ЕвроПравда", дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов в США: по остальным до сих пор не начались даже слушания по существу.

Дата вынесения приговора избранному президенту пока не изменилась – 26 ноября. Но если Мерчан одобрит ходатайство прокуроров, она будет в очередной раз отложена.