У 250-тисячному місті в Румунії зникла холодна вода через аварію

У місті Тімішоара на заході Румунії через пошкодження водопровідної труби на майже добу зникло холодне водопостачання в майже всіх споживачів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на opiniatimisoarei.ro.

Напередодні ввечері фахівці муніципальної компанії Тімішоари Aquatim виявили пошкодження на з’єднанні труб, у результаті якого в більшості споживачів пропала холодна вода з кранів.

"Критична ситуація виникла під час введення в експлуатацію нового водопроводу", – повідомили представники Aquatim.

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На місці пошкодження вулицю трохи підтопило.

Увечері в середу комунальники Тімішоари заявили, що подача холодної води поступово відновлюється, починаючи з південних районів міста.

Представники Aquatim попереджають, що воду не слід використовувати для побутових потреб, поки вона не стане повністю чистою.

Улітку повідомлялось, як у європейській малій державі Сан-Марино оголосили надзвичайний стан у сфері водопостачання через дефіцит води.