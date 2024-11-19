В 250-тысячном городе в Румынии пропала холодная вода из-за аварии

В городе Тимишоара на западе Румынии из-за повреждения водопроводной трубы почти на сутки исчезло холодное водоснабжение у почти всех потребителей.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на opiniatimisoarei.ro.

Накануне вечером специалисты муниципальной компании Тимишоары Aquatim обнаружили повреждение на соединении труб, в результате которого у большинства потребителей пропала холодная вода из кранов.

"Критическая ситуация возникла во время ввода в эксплуатацию нового водопровода", – сообщили представители Aquatim.

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На месте повреждения улицу немного подтопило.

Вечером в среду коммунальщики Тимишоары заявили, что подача холодной воды постепенно восстанавливается, начиная с южных районов города.

Представители Aquatim предупреждают, что воду не следует использовать для бытовых нужд, пока она не станет полностью чистой.

Летом сообщалось, как в европейском малом государстве Сан-Марино объявили чрезвычайное положение в сфере водоснабжения из-за дефицита воды.