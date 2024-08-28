Сан-Марино запровадила надзвичайний стан через дефіцит води

Державний секретаріат із питань праці, екологічного планування та екологічного переходу європейської малої держави Сан-Марино оголосив про надзвичайний стан у сфері водопостачання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє місцевий мовник San Marino RTV.

Через низькі опади останніх місяців і нещодавнє підвищення температури в Сан-Марино різко збільшився попит на питну воду серед населення, який влада не може задовольнити наявними ресурсами.

У зв’язку з цим місцева влада оголосила надзвичайний стан у сфері водопостачання, який накладає низку заборон.

Реклама:

Серед іншого, жителям Сан-Марино заборонено поливати газони, городи й сади, мити подвір'я, сходи і приватні дороги, наповнювати басейни, заливати воду в цистерни і колодязі, а також мити транспортні засоби (за винятком автомийок).

Порушникам нормування води загрожує штраф від 150 до 1000 євро для побутових споживачів, а в інших випадках покарання може досягти до 2000 євро.

Крім того, для побутових споживачів у Сан-Марино, які перевищують споживання лімітів води протягом періоду надзвичайного стану, передбачена доплата в розмірі 20 євро за кожен кубічний метр води.

Сан-Марино є п'ятою найменшою країною у світі. Розташована всередині Італії, вона займає площу в 61 квадратний кілометр, а її населення налічує близько 34 тисяч людей.

Дефіцит води зачепив і інші європейські країни.

Засуха на італійському острові Сицилія стала настільки сильною, що багато мешканців міста Кальтаніссетта вже два місяці не мають водопостачання, що призвело до значних прибутків для нелегальних приватних продавців.