У будинку в Афінах виявили вибухівку та зброю

Грецька поліція вилучила вибухівку та зброю під час обшуку складського приміщення в багатоквартирному будинку в Афінах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Під час рейду у вівторок, 19 листопада, поліція Греції виявила майже 50 кілограмів вибухівки, зокрема аміачної селітри, тротилу й амонійного динаміту, а також 25 детонаторів, порох і запал повільного горіння.

Також правоохоронці знайшли в будинку пістолет-кулемет, шість одиниць вогнепальної зброї, підроблені номерні знаки та ноутбук.

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Справу розслідує спеціальний відділ поліції Греції з розслідування насильницьких злочинів, додала поліція.

Обшук відбувся приблизно через два тижні після того, як під час рейдів у п'яти місцях в Афінах виявили велику кількість вибухівки і вогнепальної зброї в межах операції, спрямованої на ліквідацію злочинної мережі зберігання і розповсюдження зброї.

Організовані злочинні угруповання в Греції періодично вдаються до підривів і цілеспрямованих убивств.

На початку листопада поліція заарештувала кількох людей після того, як у результаті вибуху в квартирі на третьому поверсі в центрі Афін загинув чоловік, який, як вважають, збирав саморобну бомбу.