В доме в Афинах обнаружили взрывчатку и оружие

Греческая полиция изъяла взрывчатку и оружие во время обыска складского помещения в многоквартирном доме в Афинах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Во время рейда во вторник, 19 ноября, полиция Греции обнаружила почти 50 килограммов взрывчатки, в частности аммиачной селитры, тротила и аммонийного динамита, а также 25 детонаторов, порох и запал медленного горения.

Также правоохранители нашли в доме пистолет-пулемет, шесть единиц огнестрельного оружия, поддельные номерные знаки и ноутбук.

Реклама:

Дело расследует специальный отдел полиции Греции по расследованию насильственных преступлений, добавила полиция.

Обыск состоялся примерно через две недели после того, как во время рейдов в пяти местах в Афинах обнаружили большое количество взрывчатки и огнестрельного оружия в рамках операции, направленной на ликвидацию преступной сети хранения и распространения оружия.

Организованные преступные группировки в Греции периодически прибегают к подрывам и целенаправленным убийствам.

В начале ноября полиция арестовала нескольких человек после того, как в результате взрыва в квартире на третьем этаже в центре Афин погиб мужчина, который, как полагают, собирал самодельную бомбу.