США планують списати майже $5 млрд боргу для України

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу пропозицію скасувати половину боргу України на економічну допомогу у розмірі приблизно 4,65 млрд доларів.

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

У квітні Конгрес ухвалив закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 млрд доларів у квітні 2024 року, за умовами якого близько 10 млрд доларів надається Україні як умовно-поворотна позика.

Водночас документ надає Байдену повноваження пробачити 50% цієї позики.

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Він передбачає, що з 15 листопада 2024 року чинний президент може пробачити до 50% цієї позики, тоді як інші 50% позики зможе пробачити 1 січня 2026 року вже наступний президент.

"Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це", – сказав Міллер.

Після того як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Однак, на думку Міллера, цього не станеться.

"Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону", – зазначив представник

Держдепу.

Напередодні США оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги вартістю 275 млн доларів.

Повідомляли також, що адміністрація Байдена додатково планує надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.