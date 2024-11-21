США планируют списать почти $5 млрд долга для Украины

Администрация действующего президента США Джо Байдена подала в Конгресс предложение об отмене половины долга Украины на экономическую помощь в размере примерно 4,65 млрд долларов.

Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

В апреле Конгресс принял закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 млрд долларов в апреле 2024 года, по условиям которого около 10 млрд долларов предоставляется Украине как условно-возвратный заем.

В то же время документ предоставляет Байдену полномочия простить 50% этого займа.

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Он предусматривает, что с 15 ноября 2024 года действующий президент может простить до 50% этого займа, тогда как остальные 50% займа сможет простить 1 января 2026 года уже следующий президент.

"Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти займы за предоставленную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это", – сказал Миллер.

После того как Белый дом уведомил Конгресс об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражениях против этого. Однако, по мнению Миллера, этого не произойдет.

"Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая подавляющую поддержку двух партий в Конгрессе по предоставлению помощи. Но мы будем придерживаться закона", – отметил представитель Госдепа.

Накануне США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи стоимостью 275 млн долларов.

Сообщалось также, что администрация Байдена дополнительно планирует направить в Конгресс запрос о новой помощи для Украины на 2025 финансовый год.