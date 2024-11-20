США оголосили пакет військової допомоги Україні на $275 млн

Міністерство оборони США у середу, 20 листопада, оголосило про надання Україні чергового пакета військової допомоги вартістю 275 млн доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Пентагону.

Новий пакет військової допомоги США надається за програмою президентських повноважень зі скорочення запасів зброї (PDA), у межах якої зброя надається зі складів американської армії.

До пакета увійшли боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, 60-мм та 81-мм мінометні міни, безпілотники, протитанкові комплекси Javelin та AT-4 та протитанкові ракети TOW.

Реклама:

Крім того, Україна отримає стрілецьку зброю та боєприпаси, підривні боєприпаси, засоби хімічного, біологічного, радіологічного і ядерного захисту та запасні частини й допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов'язані з нею коаліції сил і засобів для задоволення нагальних потреб України на полі бою і для захисту від російської агресії", – додали в Пентагоні.

Раніше також стало відомо, що президент США Джо Байден схвалив постачання Україні протипіхотних мін, що може допомогти зміцнити оборони українських сил від наступу російських окупаційних військ.

Адміністрація Байдена додатково планує надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.