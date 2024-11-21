У Британії уряд і опозиція підкреслили згоду щодо підтримки України

У Великій Британії уряд лейбористів і опозиційна Консервативна партія висловили згоду щодо необхідності продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє The Guardian, інформує "Європейська правда".

Зокрема, британський прем’єр Кір Стармер зазначив, що його країна "буде підтримувати Україну тим, що потрібно, до тих пір, поки це буде потрібно".

"Ми послідовно заявляли, що зробимо все можливе, щоб підтримати Україну і поставити її в найкраще становище до зими. Підтримка України з боку Британії завжди спрямована на самооборону. Вона є пропорційною, скоординованою і швидкою, є відповіддю на дії Росії і відповідає міжнародному праву", – підкреслив він.

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Стармер сказав, що він пишається парламентом, який демонструє єдину міжпартійну підтримку України протягом більш ніж 1000 днів розв’язаної РФ війни.

Своєю чергою нова лідерка Консервативної партії Британії Кемі Баденох також погодилась з необхідністю підтримувати Україну.

"Україна веде боротьбу за своє виживання, і ми щодня думаємо про народ України. Але ці думки повинні перетворитися на дії, дії з нашого боку і з боку наших союзників. Ми будемо працювати з урядом для того, щоб британська підтримка України була непохитною і продовжувалася", – наголосила вона.

ЗМІ раніше повідомили, що Британія непублічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ.

Раніше удари своїми далекобійними ракетами ATACMS по Росії дозволили і США, хоча публічно вони про це не оголошують.