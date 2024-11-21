В Британии правительство и оппозиция подчеркнули согласие в поддержке Украины

В Великобритании правительство лейбористов и оппозиционная Консервативная партия выразили согласие о необходимости продолжать поддержку Украины.

Об этом сообщает The Guardian, информирует "Европейская правда".

В частности, британский премьер Кир Стармер отметил, что его страна "будет поддерживать Украину тем, что нужно, до тех пор, пока это будет нужно".

"Мы последовательно заявляли, что сделаем все возможное, чтобы поддержать Украину и поставить ее в лучшее положение к зиме. Поддержка Украины со стороны Британии всегда направлена на самооборону. Она является пропорциональной, скоординированной и быстрой, является ответом на действия России и соответствует международному праву", – подчеркнул он.

Реклама:

Стармер сказал, что он гордится парламентом, который демонстрирует единую межпартийную поддержку Украины в течение более чем 1000 дней развязанной РФ войны.

В свою очередь новый лидер Консервативной партии Британии Кеми Баденох также согласилась с необходимостью поддерживать Украину.

"Украина ведет борьбу за свое выживание, и мы ежедневно думаем о народе Украины. Но эти мысли должны превратиться в действия, действия с нашей стороны и со стороны наших союзников. Мы будем работать с правительством для того, чтобы британская поддержка Украины была непоколебимой и продолжалась", – подчеркнула она.

СМИ ранее сообщили, что Британия непублично одобрила разрешение на удары Украины переданными крылатыми ракетами по российским целям в ответ на развертывание Россией северокорейских войск.

Ранее удары своими дальнобойными ракетами ATACMS по России разрешили и США, хотя публично они об этом не объявляют.