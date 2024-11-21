В Британии говорят о тяжелой ситуации на фронте в Украине: Очень четкая эскалация

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о тяжелой ситуации на поле боя в Украине, указав, что линия фронта сейчас "наименее стабильна, чем когда-либо с первых дней полномасштабного вторжения" в феврале 2022 года.

Его заявление во время выступления в британском парламенте приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Хили сказал, что наблюдается "очень четкая эскалация" со стороны хозяина Кремля Владимира Путина и его сил.

По его словам, РФ увеличивает количество атак на гражданскую инфраструктуру, и сослался на сообщения СМИ о том, что Россия применила новый тип ракеты против Украины.

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Британский министр назвал это "серьезным моментом".

"Военная разведка сегодня покажет, что линия фронта сейчас наименее стабильна, чем когда-либо с первых дней полномасштабного российского вторжения 24 февраля, и мы видели в последние недели очень четкую эскалацию со стороны Путина и его сил", – сказал он.

Министра обороны спросили, может ли он подтвердить, что украинские военные впервые запустили крылатые ракеты Storm Shadow по РФ.

В ответ он сказал, что Британия "усиливает" и "удваивает" свою поддержку Украины, но отказался говорить о каких-либо оперативных деталях.

Кроме того, как сообщалось, правительство лейбористов и оппозиционная Консервативная партия выразили согласие относительно необходимости продолжать поддержку Украины.