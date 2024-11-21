У Польщі хочуть пом'якшити вимоги до військової форми

Міністерство оборони Польщі пропонує пом’якшити вимоги до форми, яку мають носити польські солдати, задля більш комфортних умов військової служби.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Проєкт пропозицій Міноборони Польщі, які ще узгоджуються, дозволяє військовослужбовцю носити до польової форми черевики іншого дизайну, ніж визначені Міністерством. Є лише одна умова: це мають бути тактичні черевики довжиною до щиколотки коричневого кольору.

Зміни ініціював уповноважений міністра оборони Польщі з питань умов військової служби Павел Матеєнчук, який нині відповідає за підготовку рішень, які полегшать солдатам польської армії щоденну службу.

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Нові правила носіння військового взуття є частиною ширшого процесу модернізації армії Польщі, який ініціювали Міноборони та Генеральний штаб країни.

Він передбачає збільшення закупівель усіх видів індивідуального спорядження для солдатів, а також його модернізацію.

Крім того, з 1 вересня в Польщі набули чинності зміни, які дозволяють військовослужбовцям носити бороди й татуювання.