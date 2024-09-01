У Польщі набули чинності зміни, які дозволяють військовим бороди і татуювання

У Польщі з 1 вересня набули чинності до підзаконних актів, які дозволяють військовослужбовцям носити бороди й татуювання.

Про це повідомляє Polsat News, інформує "Європейська правда".

Зміни були анонсовані в середині серпня міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем.

"Комфорт солдатів Війська Польського є для нас пріоритетом", – казав тоді очільник польського оборонного відомства.

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Донедавна польським солдатам дозволялося мати рослинність на обличчі до 5 мм і лише за умови, що вони могли підтвердити необхідність його носіння рішенням дерматолога.

Як підкреслив Косіняк-Камиш, ці правила були "абсолютно безглуздими".

Згідно з новими правилами, вуса та борода повинні бути "акуратними та охайними, гарантуючи естетичний вигляд солдата".

Водночас вони не повинні "перешкоджати виконанню службових завдань".

Зміни до правил стосуються і татуювань. Досі їх можна було робити, але існувала абсолютна заборона на їхню демонстрацію.

На практиці це означало, що під час несення служби у спекотні літні дні поліцейські у формі повинні були носити одяг з довгими рукавами, щоб прикрити татуювання на руках.

Косіняк-Камиш описав ці правила як "жорсткі і нестерпні".

У нових документах з'явилася примітка про те, що "військовослужбовцю, дозволяється мати татуювання на руках і передпліччях", однак зазначено, що вони не повинні виражати зміст, який "загалом вважається неприйнятним".

Раніше цього року військовим сухопутних військ британської армії після тривалих дискусій офіційно дозволили носити вуса і бороди, за умови, що вони будуть охайними і доглянутими.

Також вуса та бороди дозволили військовим армій Данії, Німеччини, Бельгії, дискусія триває у Фінляндії.