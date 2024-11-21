В Польше хотят смягчить требования к военной форме

Министерство обороны Польши предлагает смягчить требования к форме, которую должны носить польские солдаты, для более комфортных условий военной службы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Проект предложений Минобороны Польши, которые еще согласовываются, позволяет военнослужащему носить к полевой форме ботинки другого дизайна, чем определенные Министерством. Есть только одно условие: это должны быть тактические ботинки длиной до щиколотки коричневого цвета.

Изменения инициировал уполномоченный министра обороны Польши по вопросам условий военной службы Павел Матеенчук, который сейчас отвечает за подготовку решений, которые облегчат солдатам польской армии ежедневную службу.

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Новые правила ношения военной обуви являются частью более широкого процесса модернизации армии Польши, который инициировали Минобороны и Генеральный штаб страны.

Он предусматривает увеличение закупок всех видов индивидуального снаряжения для солдат, а также его модернизацию.

Кроме того, с 1 сентября в Польше вступили в силу изменения, которые позволяют военнослужащим носить бороды и татуировки.