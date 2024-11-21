Румунія підписала зі США угоду про закупівлю F-35

Румунія у четвер, 21 листопада, підписала зі США угоду про постачання 32 винищувачів F-35.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HotNews.ro.

Протокол про закупівлю винищувачів підписали в Бухаресті міністр оборони Румунії Анджел Тилвер і посол США Кетлін Кавалець.

На церемонії підписання румунський прем’єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що придбання F-35 є "важливим кроком у процесі модернізації Збройних сил Румунії і підтверджує нашу тверду відданість НАТО і цінностям, які ми поділяємо зі Сполученими Штатами Америки".

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Посол США в Румунії своєю чергою відзначила наміри країни виділити 2,5% ВВП на оборону, що "матиме тривалий вплив на обороноздатність країни і її внесок у колективну оборону НАТО".

Закупівля літаків F-35 є найдорожчою військовою покупкою Румунії: країна схвалила виділення 6,5 мільярда доларів на 32 винищувачі, а також логістичну підтримку, навчання, запасні частини і боєприпаси.

Рішення про придбання F-35 Вища рада оборони Румунії схвалила ще у 2022 році, але остаточно парламент схвалив його тільки цьогоріч.

Державний департамент США своєю чергою схвалив продаж уряду Румунії винищувачів F-35 і супутнього обладнання у вересні 2024-го.