Румыния подписала с США соглашение о закупке F-35

Румыния в четверг, 21 ноября, подписала с США соглашение о поставках 32 истребителей F-35.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HotNews.ro.

Протокол о закупке истребителей подписали в Бухаресте министр обороны Румынии Анджел Тилвер и посол США Кэтлин Кавалец.

На церемонии подписания румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что приобретение F-35 является "важным шагом в процессе модернизации Вооруженных сил Румынии и подтверждает нашу твердую приверженность НАТО и ценностям, которые мы разделяем с Соединенными Штатами Америки".

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Посол США в Румынии в свою очередь отметила намерения страны выделить 2,5% ВВП на оборону, что "будет иметь длительное влияние на обороноспособность страны и ее вклад в коллективную оборону НАТО".

Закупка самолетов F-35 является самой дорогой военной покупкой Румынии: страна одобрила выделение 6,5 миллиарда долларов на 32 истребителя, а также логистическую поддержку, обучение, запасные части и боеприпасы.

Решение о приобретении F-35 Высший совет обороны Румынии одобрил еще в 2022 году, но окончательно парламент одобрил его только в этом году.

Государственный департамент США в свою очередь одобрил продажу правительству Румынии истребителей F-35 и сопутствующего оборудования в сентябре 2024-го.