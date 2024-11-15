Президент Румунії затвердив закон про закупівлю F-35

Президент Румунії Клаус Йоганніс у п’ятницю підписав закон, який передбачає закупівлю винищувачів F-35.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу румунського президента.

У середу відповідний законопроєкт був ухвалений Сенатом, а днем раніше його прийняла Палата депутатів Румунії у надзвичайному порядку на прохання уряду.

Закон передбачає укладення урядом Румунії з урядом США контрактів придбання 32 літаків F-35, двигунів, боєприпасів, початкової логістичної підтримки, постійного доступу до глобального ланцюга підтримки, обладнання та послуг та іншої супутньої допомоги.

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Нагадаємо, у вересні Державний департамент США схвалив продаж уряду Румунії винищувачів F-35 і супутнього обладнання. Загальна вартість оцінюється в 7,2 млрд доларів.

Минулого року Румунія оголосила про плани придбати 32 винищувачі F-35 у американського виробника Lockheed Martin на загальну суму 6,5 млрд доларів.

Закупівля F-35 була схвалена Вищою радою оборони Румунії у квітні минулого року. Після цього Міноборони країни звернулось до парламенту для отримання згоди на початок процесу закупівлі.