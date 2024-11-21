Зеленський: Путін перевіряє Захід, треба примушувати Росію до справжнього миру

Президент Володимир Зеленський розкритикував світ за відсутність "сильної реакції" на російський удар балістичною ракетою середньої дальності по Дніпру й закликав Захід до примусу Росії до "справжнього миру".

Про це йдеться в його дописі у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, Путін пішов на свідому ескалацію війни в Україні, залучивши війська КНДР та застосувавши балістичну ракету середньої дальності, "ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну".

"Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу", – наголосив глава держави.

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Він заявив, що зараз "сильної реакції світу" на ескалацію з боку Росії немає.

"Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить", – констатував Зеленський.

Президент вважає, що Путін має відчувати, "чого коштують його хворі амбіції", тому потрібно тиснути й "примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі".

Нагадаємо, увечері в четвер господар Кремля Владімір Путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

У Пентагоні уточнили, що Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж".