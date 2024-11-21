Зеленский: Путин проверяет Запад, надо принуждать Россию к настоящему миру

Президент Владимир Зеленский раскритиковал мир за отсутствие "сильной реакции" на российский удар баллистической ракетой средней дальности по Днепру и призвал Запад к принуждению России к "настоящему миру".

Об этом говорится в его заметке в Telegram, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, Путин пошел на сознательную эскалацию войны в Украине, привлекая войска КНДР и применив баллистическую ракету средней дальности, "игнорируя всех в мире, кто призывает не расширять войну".

"Ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все другие страны мира", – подчеркнул глава государства.

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Он заявил, что сейчас "сильной реакции мира" на эскалацию со стороны России нет.

"Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры. Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его надо остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно. Вот что Путин делает", – констатировал Зеленский.

Президент считает, что Путин должен чувствовать, "чего стоят его больные амбиции", поэтому нужно давить и "принуждать Россию к настоящему миру, который возможен только благодаря силе".

Напомним, вечером в четверг хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

В Пентагоне уточнили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданную на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".