Сійярто: "Турецький потік" допоможе Угорщині від припинення транзиту газу через Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна "не постраждає" від припинення транзиту газу через Україну завдяки газопроводу "Турецький потік".

Його слова, з якими він виступив на Стамбульському енергетичному форумі, цитує портал Haberler, передає "Європейська правда".

Як заявив Сійярто, Угорщина "не постраждає" від припинення транзиту газу через Україну завдяки газопроводу "Турецький потік". Він акцентував – пошук альтернативних маршрутів не ведеться.

"Завдяки "Турецькому потоку" нам це не потрібно", – підкреслив він.

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Він заявив, що "припинення транзиту через Україну не має на Угорщину жодного впливу".

"Тому що кілька років тому ми будували "Турецький потік" разом із Туреччиною, Болгарією, Сербією та Росією. Зараз Угорщина постачає природний газ через "Турецький потік", – зазначив Сійярто.

За його словами, Угорщина щодня імпортує понад 20 млн кубометрів газу, що є новим рекордом. Цьогоріч "Турецьким потоком" до Угорщини надійшло понад 6,6 млрд кубометрів природного газу, що більше, ніж за весь минулий рік.

"Тому завдяки цій інвестиції, яку ми зробили кілька років тому, переривання транзиту газу через Україну не має для нас жодного значення", – підсумував він.

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу досі зберігають значний рівень залежності від російського газу й нафти, які отримують через трубопроводи. Це зокрема Угорщина, Австрія і Словаччина.

У 2024 році спливає термін дії угоди України з російським "Газпромом" про транзит, український уряд підтвердив, що не збирається поновлювати її.

Водночас Угорщина планує збільшити поставки російського газу, який надходить туди через "Турецький потік".