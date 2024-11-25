Сийярто: "Турецкий поток" поможет Венгрии от прекращения транзита газа через Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна "не пострадает" от прекращения транзита газа через Украину благодаря газопроводу "Турецкий поток".

Его слова, с которыми он выступил на Стамбульском энергетическом форуме, цитирует портал Haberler, передает "Европейская правда".

Как заявил Сийярто, Венгрия "не пострадает" от прекращения транзита газа через Украину благодаря газопроводу "Турецкий поток". Он акцентировал, что поиск альтернативных маршрутов не ведется.

"Благодаря "Турецкому потоку" нам это не нужно", – подчеркнул он.

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Он заявил, что "прекращение транзита через Украину не имеет на Венгрию никакого влияния".

"Потому что несколько лет назад мы строили "Турецкий поток" вместе с Турцией, Болгарией, Сербией и Россией. Сейчас Венгрия поставляет природный газ через "Турецкий поток", – отметил Сийярто.

По его словам, Венгрия ежедневно импортирует более 20 млн кубометров газа, что является новым рекордом. В этом году по "Турецкому потоку" в Венгрию поступило более 6,6 млрд кубометров природного газа, что больше, чем за весь прошлый год.

"Поэтому благодаря этой инвестиции, которую мы сделали несколько лет назад, прерывание транзита газа через Украину не имеет для нас никакого значения", – подытожил он.

Напомним, некоторые страны Евросоюза до сих пор сохраняют значительный уровень зависимости от российского газа и нефти, которые получают через трубопроводы. Это в частности Венгрия, Австрия и Словакия.

В 2024 году истекает срок действия соглашения Украины с российским "Газпромом" о транзите, украинское правительство подтвердило, что не собирается возобновлять его.

В то же время Венгрия планирует увеличить поставки российского газа, который поступает туда через "Турецкий поток".