Шмигаль після зустрічі з Фіцо виключив продовження угоди з "Газпромом" про транзит

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Київ не розглядає продовження угоди з російським "Газпромом" про транзит після того, як із завершенням 2024 року сплине термін дії існуючої угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо.

Прем’єр сказав, що Україна твердо налаштована не продовжувати транзитну угоду з російським "Газпромом".

"Україна вкотре наголошує що не буде продовжувати транзитну угоду з Росією після завершення строку її дії", – сказав Денис Шмигаль.

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Він наголосив, що стратегічна мета України – позбавити Кремль прибутків від продажу енергоресурсів, з яких Росія фінансує свої військові витрати.

"Закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти й газу з Російської Федерацї. Ми розуміємо гостру залежність деяких держав, у тому числі Словаччини, від цього ресурсу і розраховуємо на поступову диверсифікацію поставок", – сказав прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, невдовзі перед зустріччю Фіцо казав, що спробує переконати Україну продовжити транзит газу і після завершення 2024 року, проте не казав прямо, чи має на увазі саме угоду з "Газпромом", чи допускає досягнення домовленості про транзит через українську ГТС азербайджанського газу.

В МЗС України оголосили, що Словаччина виділила 500 тисяч євро на енергетичні потреби України.