Ле Пен пригрозила повалити уряд Франції

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен у середу пригрозила, що може повалити крихкий уряд прем'єр-міністра Мішеля Барньє, якщо вимоги її партії "Національне об'єднання" не будуть включені до бюджету на 2025 рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Заява Ле Пен прозвучала в той час, коли прокурори вимагають п'ятирічної заборони для неї обіймати державні посади за її ймовірну роль у розкраданні коштів ЄС. Вона заперечує ці звинувачення.

Якщо судді визнають Ле Пен винною, вона буде позбавлена можливості балотуватися на президентських виборах 2027 року, які, як багато хто вважає, вона може виграти.

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Деякі аналітики припускають, що юридичні проблеми Ле Пен можуть прискорити реалізацію її планів щодо повалення уряду.

"Ми не допустимо, щоб купівельна спроможність французів знову зазнала удару. Це червона лінія, і якщо цю червону лінію буде перетнуто, ми проголосуємо за вотум недовіри", – заявила Ле Пен в ефірі радіо RTL.

Ле Пен також заявила в середу, що "Національне об'єднання" виступає проти збільшення податкового навантаження на домогосподарства, підприємців і пенсіонерів, і що поки що ці вимоги не знайшли відображення в майбутньому бюджеті.

Ле Пен зробила питання вартості життя центральним пунктом своєї передвиборчої програми, яка традиційно зосереджується на питаннях боротьби з іммігрантами та безпеки.

Відповідаючи на запитання про загрозу з боку Ле Пен, міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро заявив в ефірі телеканалу CNews: "Ті, хто повалить уряд, позбавлять країну бюджету і створять безлад і хаос".

Ле Пен також заявила в середу, що "Національне об'єднання" проголосує за пропозицію ліворадикальної партії LFI відмовитися від пенсійної реформи президента Емманюеля Макрона.

Ліві депутати нижньої палати парламенту заявили, що це може призвести до вотуму недовіри уряду.

Щоб залишитися при владі, Барньє потребує, щоб "Національне об'єднання" утрималося від голосування.

Хоча деякі депутати вже пригрозили відмовою від співпраці, голова партії Жордан Барделла заявив, що рішення залежатиме від того, чи буде остаточне скорочення бюджету відображати їхні вимоги.

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