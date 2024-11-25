Генсек НАТО та Ердоган обговорили припинення війни в Україні

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган та генсек НАТО Марк Рютте на зустрічі в Туреччині обговорили шляхи припинення російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні управління комунікацій турецького президента, яке наводить DHA.

Згідно із заявою, під час зустрічі було обговорено, "що можна зробити для припинення російсько-української війни", а також – у секторі Гази.

На зустрічі Ердогана супроводжували міністр закордонних справ Хакан Фідан, міністр національної оборони Яшар Гюлер, директор із комунікацій Фареттін Алтун та головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Кіліч.

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Рютте повідомив у соцмережі Х, що обговорив з Ердоганом "зростаючі виклики колективній безпеці – в тому числі загрозу тероризму, війну в Україні і кризу на Близькому Сході".

"У дедалі більш непередбачуваному світі Туреччина робить неоціненний внесок в НАТО", – написав генсек Альянсу.

I met with President @RTErdogan to discuss the growing challenges to our collective security – including the threat of terrorism, the war in #Ukraine, and the crisis in the Middle East. In an increasingly unpredictable world, #Türkiye makes invaluable contributions to #NATO. pic.twitter.com/d5HRzQRwNW – Mark Rutte (@SecGenNATO) November 25, 2024

Нещодавно ЗМІ повідомляли про "мирний план" Ердогана, який, зокрема передбачає заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін, а також відкладення обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку Путіну.

Крім того, раніше турецький президент дав зрозуміти, що не підтримує рішення США дозволити Україні застосовувати американські ракети ATACMS по території Росії.