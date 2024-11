Генсек НАТО та Ердоган обговорили припинення війни в Україні

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган та генсек НАТО Марк Рютте на зустрічі в Туреччині обговорили шляхи припинення російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні управління комунікацій турецького президента, яке наводить DHA.

Згідно із заявою, під час зустрічі було обговорено, "що можна зробити для припинення російсько-української війни", а також – у секторі Гази.

На зустрічі Ердогана супроводжували міністр закордонних справ Хакан Фідан, міністр національної оборони Яшар Гюлер, директор із комунікацій Фареттін Алтун та головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Кіліч.

Рютте повідомив у соцмережі Х, що обговорив з Ердоганом "зростаючі виклики колективній безпеці – в тому числі загрозу тероризму, війну в Україні і кризу на Близькому Сході".

"У дедалі більш непередбачуваному світі Туреччина робить неоціненний внесок в НАТО", – написав генсек Альянсу.

I met with President @RTErdogan to discuss the growing challenges to our collective security – including the threat of terrorism, the war in #Ukraine, and the crisis in the Middle East. In an increasingly unpredictable world, #Türkiye makes invaluable contributions to #NATO. pic.twitter.com/d5HRzQRwNW