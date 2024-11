Генсек НАТО и Эрдоган обсудили прекращение войны в Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте на встрече в Турции обсудили пути прекращения российско-украинской войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении управления коммуникаций турецкого президента, которое приводит DHA.

Согласно заявлению, во время встречи обсуждалось, "что можно сделать для прекращения российско-украинской войны", а также – в секторе Газы.

На встрече Эрдогана сопровождали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, директор по коммуникациям Фареттин Алтун и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Килич.

Рютте сообщил в соцсети Х, что обсудил с Эрдоганом "растущие вызовы коллективной безопасности – в том числе угрозу терроризма, войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке".

"Во все более непредсказуемом мире Турция делает неоценимый вклад в НАТО", – написал генсек Альянса.

I met with President @RTErdogan to discuss the growing challenges to our collective security – including the threat of terrorism, the war in #Ukraine, and the crisis in the Middle East. In an increasingly unpredictable world, #Türkiye makes invaluable contributions to #NATO. pic.twitter.com/d5HRzQRwNW