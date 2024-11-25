Прем'єр Польщі звільнив главу воєводства через погану боротьбу з повенями

Воєводу Нижньосілезького воєводства Мацєя Авіжена, який пропрацював на посаді менше року, звільнили через недостатньо ефективні дії з ліквідації наслідків повеней у вересні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Wroclaw.

Авіжена відправили у відставку в понеділок, 25 листопада, разом із усіма уповноваженими під час виклику до Варшави.

Неофіційною причиною відставки воєводи назвали повільність дій на постраждалих від повені територіях, зокрема у виплаті допомоги постраждалим. Вони чекали грошей на відновлення своїх будинків більше двох місяців, пише Radio Wroclaw.

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Мацєй Авіжен був призначений очільником Нижньосілезького воєводства в грудні 2023 року – невдовзі після того, як прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сформував новий уряд.

Відставку воєводи підтвердили в уряді Польщі, оголосивши про призначення на його місце політикині та фахівчині з відбудови Анни Забської.

"Зміна на цій посаді пов'язана з необхідністю впорядкувати відновлення та виплату допомоги після повені в Нижньосілезькому воєводстві", – йдеться в повідомленні польського уряду.

Шторм "Борис" накрив Центральну Європу, зокрема Польщу, у вересні, забравши життя 27 людей та завдавши збитків на суму 2 мільярди євро.

У Польщі найбільше від стихії постраждали Нижньосілезьке та Опольське воєводства. За офіційними даними, загинули 10 польських громадян, а тисячі людей були змушені покинути свої домівки.