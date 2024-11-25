Премьер Польши уволил главу воеводства из-за плохой борьбы с наводнениями

Воеводу Нижнесилезского воеводства Мацея Авижена, который проработал в должности меньше года, уволили из-за недостаточно эффективных действий по ликвидации последствий наводнений в сентябре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Wroclaw.

Авижена отправили в отставку в понедельник, 25 ноября, вместе со всеми уполномоченными во время вызова в Варшаву.

Неофициальной причиной отставки воеводы назвали медлительность действий на пострадавших от наводнения территориях, в частности в выплате помощи пострадавшим. Они ждали денег на восстановление своих домов более двух месяцев, пишет Radio Wroclaw.

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Мацей Авижен был назначен главой Нижнесилезского воеводства в декабре 2023 года – вскоре после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск сформировал новое правительство.

Отставку воеводы подтвердили в правительстве Польши, объявив о назначении на его место политика и специалиста по восстановлению Анны Забской.

"Смена на этой должности связана с необходимостью упорядочить восстановление и выплату помощи после наводнения в Нижнесилезском воеводстве", – говорится в сообщении польского правительства.

Шторм "Борис" накрыл Центральную Европу, в частности Польшу, в сентябре, унеся жизни 27 человек и нанеся ущерб на сумму 2 миллиарда евро.

В Польше больше всего от стихии пострадали Нижнесилезское и Опольское воеводства. По официальным данным, погибли 10 польских граждан, а тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.