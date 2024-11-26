Двох бельгійців і швейцарця врятували із затонулого судна біля Єгипту

Єгипетські рятувальники у вівторок, 26 листопада, врятували чотирьох людей, зокрема трьох європейців, які були пасажирами затонулого біля східного узбережжя Єгипту туристичного судна Sea Story.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству AFP повідомив губернатор єгипетського регіону Червоне Море Амр Ханафі.

За словами Ханафі, у вівторок рятувальники виявили чотири тіла врятували чотирьох людей. Серед тих, що вижили – двоє бельгійських туристів, громадянин Швейцарії і єгиптянин. Таким чином, загальна кількість врятованих досягла 31.

"Рятувальні операції тривають і сьогодні за підтримки військового вертольота і фрегата, а також кількох водолазів", – додав єгипетський посадовець.

Реклама:

Туристичне судно Sea Story вийшло у неділю, 24 листопада, з порту поблизу міста Марса-Алам на південному сході Єгипту для кількаденної дайвінг-експедиції. Але вранці 25 листопада його накрило хвилею, в результаті чого воно перекинулось.

За даними офісу губернатора Червоного моря, на човні були 13 членів екіпажу та 31 турист із Бельгії, Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Китаю, Німеччини, Польщі, Словаччини, Сполучених Штатів, Фінляндії та Швейцарії.

Відомо, що серед зниклих безвісти – двоє польських туристів і двоє фінів.

Єгипетська влада стверджує, що човен був повністю сертифікований і пройшов усі перевірки. Попереднє розслідування не виявило жодних технічних несправностей.

Нагадаємо, що влітку після торнадо пішло під воду судно Bayesian біля Сицилії, на борту якого перебували 22 людини. Берегова охорона врятувала 15 пасажирів, а ще семеро вважалися зниклими. Згодом рятувальники виявили тіла сімох осіб, серед яких британський технологічний магнат Майка Лінч і його 18-річна донька.