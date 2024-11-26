Двух бельгийцев и швейцарца спасли с затонувшего судна возле Египта

Египетские спасатели во вторник, 26 ноября, спасли четырех человек, в том числе трех европейцев, которые были пассажирами затонувшего у восточного побережья Египта туристического судна Sea Story.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству AFP сообщил губернатор египетского региона Красное Море Амр Ханафи.

По словам Ханафи, во вторник спасатели обнаружили четыре тела спасшихся четырех человек. Среди выживших – двое бельгийских туристов, гражданин Швейцарии и египтянин. Таким образом, общее количество спасенных достигло 31.

"Спасательные операции продолжаются и сегодня при поддержке военного вертолета и фрегата, а также нескольких водолазов", – добавил египетский чиновник.

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Туристическое судно Sea Story вышло в воскресенье, 24 ноября, из порта вблизи города Марса-Алам на юго-востоке Египта для многодневной дайвинг-экспедиции. Но утром 25 ноября его накрыло волной, в результате чего оно перевернулось.

По данным офиса губернатора Красного моря, на лодке были 13 членов экипажа и 31 турист из Бельгии, Великобритании, Ирландии, Испании, Китая, Германии, Польши, Словакии, Соединенных Штатов, Финляндии и Швейцарии.

Известно, что среди пропавших без вести – двое польских туристов и двое финнов.

Египетские власти утверждают, что лодка была полностью сертифицирована и прошла все проверки. Предварительное расследование не выявило никаких технических неисправностей.

Напомним, что летом после торнадо ушло под воду судно Bayesian возле Сицилии, на борту которого находились 22 человека. Береговая охрана спасла 15 пассажиров, а еще семеро считались пропавшими без вести. Впоследствии спасатели обнаружили тела семерых человек, среди которых британский технологический магнат Майка Линч и его 18-летняя дочь.