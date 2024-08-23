Рятувальники виявили тіло останньої зниклої безвісти після аварії яхти біля Сицилії

Італійські водолази-рятувальники знайшли тіло останньої зниклої людини після аварії розкішної яхти Bayesian, що затонула біля берегів Сицилії на початку тижня.

Про це повідомляє Reuters, а також італійське агентство ANSA, пише "Європейська правда".

Зокрема, Reuters зазначає, що виявлене тіло, імовірно належить 18-річній донці загиблого британського технологічного магната Майка Лінча Ганні.

Своєю чергою ANSA інформує, що рятувальники на місці упізнали 18-річну Ганну.

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Зараз водолази витягують тіло дівчини, щоб підняти його на поверхню.

Тіло 59-річного Майка Лінча було знайдене в четвер. Отже, останньою жертвою, як зазначає агентство, має бути Ганна, хоча перед цим повідомляли, що її тіло було знайдено.

Судно Bayesian, на борту якого перебували 22 людини, затонуло після того, як у цьому районі пройшовся торнадо. Човен пішов на дно всього за 60 секунд.

Берегова охорона врятувала 15 пасажирів, а ще семеро вважалися зниклими. Тіло однієї людини – шеф-кухаря судна Рікардо Томаса – знайшли ще у понеділок.

До пошукових операцій були залучені, зокрема, водолази, які брали участь у місії після катастрофи круїзного лайнера "Конкордія", що затонув у ніч з 13 на 14 січня 2012 року, забравши життя 33 людей.

Через те, що глибина, на якій перебувають уламки Bayesian, перевищує 50 метрів, водолази можуть витратити на пошуки лише 12 хвилин, перш ніж їм доводиться знову піднятися на поверхню.

Рятувальники сподівалися знайти зниклих людей живими в одній з кают всередині яхти, де за умови щільно закритих дверей могла утворитися "капсула" з повітрям.

Проте пізніше висловили сумніви, що заблоковані у каютах люди живі.