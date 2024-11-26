Франция хочет на уровне ЕС установить минимальный возраст доступа к соцсетям

Французское правительство возобновило свои усилия, направленные на то, чтобы удержать подростков от социальных сетей до того, как им исполнится 15 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Париж уже имеет национальный законопроект, который запрещает пользователям в возрасте до 15 лет доступ к платформам социальных сетей, но предлагает другим странам-членам Европейского Союза разработать решение на уровне всего объединения.

Французское правительство призвало Польшу, к которой в январе перейдет председательство в Совете ЕС на ротационной основе, принять меры по этому вопросу.

Реклама:

ЕС должен последовать примеру Австралии, которая ввела запрет на пользование социальными сетями для лиц в возрасте до 16 лет, заявила министр образования Франции Анн Женете в кулуарах встречи министров образования и молодежи ЕС в понедельник.

Ее призыв прозвучал в то время, когда среди европейских политиков растет беспокойство относительно платформ социальных сетей, их свойств, вызывающих зависимость, и их роли в кризисах психического здоровья подростков. Это может проявиться на следующем этапе регуляторного наступления ЕС на технологические компании.

"Мы бы хотели, чтобы нечто подобное было введено в Европе", – сказала Женете, ссылаясь на пример Австралии. Она добавила, что этот вопрос является "чрезвычайной ситуацией". "Нам абсолютно необходимо срочно что-то ввести", – сказала министр.

Франция уже пыталась сделать это раньше, но получила отказ от тогдашнего комиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, который утверждал, что французские правила противоречат правилам модерации контента Евросоюза, Закону о цифровых услугах (DSA) и внутреннему рынку.

Но сейчас политическое течение, возможно, изменилось: Франция – не единственная страна, которая предложила повысить минимальный возраст для пользования социальными сетями.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также призвала к повышению минимального возраста для пользования социальными сетями до 15 лет. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала общеевропейское исследование влияния социальных сетей на психическое здоровье молодых людей.

Женете объяснила, что Париж хотел бы получить общеевропейское техническое решение в рамках DSA, которое могло бы дополнить французское законодательство.

Как сообщалось, власти Норвегии предлагают ограничить использование социальных сетей детям до 15 лет.

А весной этого года президент Еврокомиссии намекала на возможность запрета TikTok в ЕС.