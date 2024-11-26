Reuters: Посли ЄС обговорять 15-й пакет санкцій проти Росії 27 листопада

Постійні представники держав Європейського Союзу в середу, 27 листопада, обговорять обговорять 15-й пакет санкцій проти Росії, де зокрема пропонуються заходи проти "тіньового флоту" РФ та китайських компаній, які допомагають Москві зброєю.

Про це від європейських дипломатів довідалось агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Пропозиції, які підготувала державам-членам Європейська комісія, передбачають додавання до санкційного списку 29 юридичних і 54 фізичних осіб. Очікується, що вперше там будуть присутні компанії з Китаю – це відповідь на інформацію про підтримку ними військового виробництва в Росії.

Також посли ЄС обговорять нові заходи для боротьби з "тіньовим флотом" Росії, яким вона обходить стелю цін на нафту, що транспортується морем: включення до чорного списку 48 танкерів.

Реклама:

Майбутній санкційний пакет, за інформацією Reuters, також посилить обмеження на російський скраплений природний газ і розширить застосування положення No Russia, яке зобов'яже дочірні компанії ЄС у третіх країнах заборонити реекспорт певних товарів до Росії.

ЄС також хоче чинити тиск на фінансові установи, які допомагають Росії обходити західні обмеження – відповідно до кроку, зробленого США на початку цього року, передає агентство.

Для схвалення санкцій потрібна згода всіх 27 членів Євросоюзу. Наразі невідомо, коли саме він може бути фіналізований.

Читайте також: Санкції працюють, проте недостатньо: як посилити міжнародний тиск на Росію