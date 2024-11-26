Reuters: Послы ЕС обсудят 15-й пакет санкций против России 27 ноября

Постоянные представители государств Европейского Союза в среду, 27 ноября, обсудят обсудят 15-й пакет санкций против России, где в частности предлагаются меры против "теневого флота" РФ и китайских компаний, которые помогают Москве оружием.

Об этом от европейских дипломатов узнало агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Предложения, которые подготовила государствам-членам Европейская комиссия, предусматривают добавление в санкционный список 29 юридических и 54 физических лиц. Ожидается, что впервые там будут присутствовать компании из Китая – это ответ на информацию о поддержке ими военного производства в России.

Также послы ЕС обсудят новые меры для борьбы с "теневым флотом" России, которым она обходит потолок цен на нефть, транспортируемую по морю: включение в черный список 48 танкеров.

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Будущий санкционный пакет, по информации Reuters, также усилит ограничения на российский сжиженный природный газ и расширит применение положения No Russia, которое обяжет дочерние компании ЕС в третьих странах запретить реэкспорт определенных товаров в Россию.

ЕС также хочет оказать давление на финансовые учреждения, которые помогают России обходить западные ограничения – в соответствии с шагом, предпринятым США в начале этого года, передает агентство.

Для одобрения санкций требуется согласие всех 27 членов Евросоюза. Пока неизвестно, когда именно он может быть финализирован.

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