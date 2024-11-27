Із затонулого туристичного судна біля Єгипту врятували громадянина Фінляндії
Із судна, що затонуло у Червоному морі біля берегів Єгипту 25 листопада, врятували громадянина Фінляндії.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.
Біля берегів Єгипту продовжується пошуково-рятувальна операція після аварії туристичного судна Sea Story, на борту якого було понад 40 людей, з яких половина – європейські туристи.
На борту було 44 людини, включно з членами екіпажу. З них станом на цей час 33 осіб врятували, чотирьох знайшли загиблими, ще сімох вважають зниклими. Після двох днів пошуків шанси знайти їх живими вважають незначними.
Місцевий губернатор Амр Ханафі серед останнього повідомив про врятованого туриста з Фінляндії. Неофіційно повідомляють, що він був серед людей, які не встигли вибратися з кают і вижили за рахунок повітря, яке там залишалося. Ще один громадянин Фінляндії – серед зниклих.
У вівторок повідомляли про порятунок двох бельгійців і швейцарця.
Корабель зазнав аварії 25 листопада неподалік від узбережжя Єгипту, приблизно за 80 кілометрів від популярного серед дайверів курорту Марса Алам, звідки він прямував до Хургади. Від високої хвилі корабель перекинувся і частково затонув.