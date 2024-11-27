Із затонулого туристичного судна біля Єгипту врятували громадянина Фінляндії

Із судна, що затонуло у Червоному морі біля берегів Єгипту 25 листопада, врятували громадянина Фінляндії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

Біля берегів Єгипту продовжується пошуково-рятувальна операція після аварії туристичного судна Sea Story, на борту якого було понад 40 людей, з яких половина – європейські туристи.

На борту було 44 людини, включно з членами екіпажу. З них станом на цей час 33 осіб врятували, чотирьох знайшли загиблими, ще сімох вважають зниклими. Після двох днів пошуків шанси знайти їх живими вважають незначними.

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Місцевий губернатор Амр Ханафі серед останнього повідомив про врятованого туриста з Фінляндії. Неофіційно повідомляють, що він був серед людей, які не встигли вибратися з кают і вижили за рахунок повітря, яке там залишалося. Ще один громадянин Фінляндії – серед зниклих.

У вівторок повідомляли про порятунок двох бельгійців і швейцарця.

Корабель зазнав аварії 25 листопада неподалік від узбережжя Єгипту, приблизно за 80 кілометрів від популярного серед дайверів курорту Марса Алам, звідки він прямував до Хургади. Від високої хвилі корабель перекинувся і частково затонув.