С затонувшего возле Египта судна спасли гражданина Финляндии

С судна, затонувшего в Красном море у берегов Египта 25 ноября, спасли гражданина Финляндии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa.

У берегов Египта продолжается поисково-спасательная операция после аварии туристического судна Sea Story, на борту которого было более 40 человек, из которых половина – европейские туристы.

На борту было 44 человека, включая членов экипажа. Из них по состоянию на это время 33 человека спасли, четырех нашли погибшими, еще семерых считают пропавшими без вести. После двух дней поисков шансы найти их живыми считают незначительными.

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Местный губернатор Амр Ханафи среди последнего сообщил о спасенном туристе из Финляндии. Неофициально сообщают, что он был среди людей, которые не успели выбраться из кают и выжили за счет остававшегося там воздуха. Еще один гражданин Финляндии – среди пропавших.

Во вторник сообщали о спасении двух бельгийцев и швейцарца.

Корабль потерпел крушение 25 ноября недалеко от побережья Египта, примерно в 80 километрах от популярного среди дайверов курорта Марса Алам, откуда он направлялся в Хургаду. От высокой волны корабль перевернулся и частично затонул.